Фёдор Чалов забил за «Базель» во втором матче подряд
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Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано» (счёт 1:0, идёт первый тайм). Таким образом, Фёдор забивает уже во втором матче за красно-синих подряд.
В предыдущем матче чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2) Чалов оформил дубль и спас свою команду от поражения.
Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. До начала сегодняшнего матча российский нападающий принял участие в 5 играх чемпионата Швейцарии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
«Базель» набрал 41 очко в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лугано» (39) — на 4-м месте.
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