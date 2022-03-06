«Арсенал» обыграл «Уотфорд» и поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 3:2.



На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, ему ассистировал Букайо Сака. Через шесть минут нападающий «шершней» Кучо Эрнандес сравнял счёт, голевой пас отдал Кико Фемения.

Эдегор выводит «Арсенал» вперёд:

Ответный мяч Эрнандеса:

На 30-й минуте форвард «Арсенала» Букайо Сака вывел свою команду вперёд, результативной передачей отметился Александр Ляказетт. На 52-й минуте результативный удар нанёс нападающий гостей Габриэл Мартинелли, пас на бразильца отдал Ляказетт. На 87-й минуте после передачи Эрнандеса забил полузащитник «Уотфорда» Мусса Сиссоко.

Гол Сака:

Мартинелли забивает в ворота «Уотфорда»:

Мяч Сиссоко:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. В роли резервного рефери выступал Саймон Хупер.



Лондонский «Арсенал» набрал 48 очков в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (19) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).