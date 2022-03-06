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«Барселона», «Атлетико» и «Интер» заинтересованы в подписании Дибалы

«Барселона», «Атлетико» и «Интер» заинтересованы в подписании Дибалы
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в летнее трансферное окно может покинуть команду. В услугах аргентинца, чей контракт истекает в конце сезона, заинтересованы «Барселона», «Атлетико» и «Интер». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, решающий раунд переговоров между представителями 28-летнего Дибалы и «Ювентуса» состоится на следующей неделе. Все заинтересованные в Дибале клубы не делали ему официального предложения.

Дибала в 20 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона забил семь голов и отдал пять результативных передач. Также на счету аргентинца три гола и голевая передача в трёх встречах группового этапа Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость Дибалы оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

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