Пауло Дибала заинтересован в переходе в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, в переходе лично заинтересован аргентинец. Руководство сине-гранатовых уже общалось с представителями игрока. После того как туринцы предложили Дибале более низкую зарплату по новому контракту, он стал всерьёз рассматривать вариант с переездом в Испанию.

28-летний Дибала стал игроком туринцев летом 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне нападающий забил семь голов и отдал пять голевых передач в 20 матчах итальянской Серии А. Также на его счету четыре результативных действия (3+1) в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов.



Рыночная стоимость аргентинского нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.