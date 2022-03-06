«Спартак» в большинстве обыграл «Динамо» благодаря голам Николсона и Промеса

Сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Динамо» и «Спартак». Победу в матче одержали гости со счётом 2:0.
Счёт на 26-й минуте открыл нападающий Шамар Николсон, подкарауливший отскок мяча после спасения Антона Шунина. На 37-й минуте Квинси Промес дальним ударом увеличил преимущество гостевой команды. В добавленное к первому тайму время защитник «Динамо» Гильермо Варела был удалён с поля арбитром Сергеем Карасёвым за вторую жёлтую карточку.
«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.
- 6 марта 2022
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