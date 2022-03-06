«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Марез удвоил преимущество «горожан»

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед».



На 69-й минуте гол на свой счёт записал форвард «МС» Рияд Марез, результативную передачу оформил Кевин Де Брёйне



Ранее на 5-й минуте счёт открыл полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва. На 22-й минуте отличился нападающий «МЮ» Джейдон Санчо, голевой пас отдал Поль Погба. На 28-й минуте результативный удар нанёс Де Брёйне.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Саймон Беннетт и Скотт Леджер. В роли резервного рефери выступает Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».