Сёмин: с «Динамо» «Спартак» сыграл один из лучших матчей в этом сезоне

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Получился хороший матч. Самое важное, что был практически полный стадион и хорошая футбольная атмосфера. «Спартак» хорошо провёл первый тайм, в котором использовал свои моменты.
Что удивительно: «Динамо», отказавшись в меньшинстве, провело второй тайм с определённым преимуществом. Но «Спартак», наверное, сыграл один из лучших своих матчей в этом сезоне», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других встреч. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.
- 6 марта 2022
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