Шварц прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение команды от «Спартака» (0:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.



«В первом тайме у нас были моменты, но не повезло нам, а сопернику повезло с первым голом. Потом Промес показал своё мастерство, забил классный гол, а потом последовала красная карточка. Я благодарен команде за ту самоотдачу, которую она проявила, и за то, что билась до конца.



Было много моментов спорных с точки зрения судейства в первом тайме. Но я не хотел бы на этом концентрироваться.



Я бы не стал сравнивать наш матч сегодня и матч с «Зенитом», когда мы проиграли. Хочу просто выразить слова благодарности команде за игру во втором тайме.



В сегодняшнем матче жёлтую карточку дали уже на 30-й секунде. Доступ по судейству в таких матчах должен быть выше. Поэтому удаление Варелы было последовательным из того хода ведения судейства, которое Карасёв выбрал в самом начале.



Были коронавирусные ограничения, сейчас мы переживаем тоже не самые простые времена, но спасибо нашим фанатам, которые заполнили арену до отказа. Фанаты делают из нас единое целое. Это то, ради чего мы играем в футбол», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.