Рангник объяснил отсутствие Роналду в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему нападающего команды Криштиану Роналду не оказалось в заявке на игру 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).

«Я верю своему медицинскому отделу. Наш врач подошёл ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может тренироваться из-за проблем со сгибателями бедра. То же самое было в субботу», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Саймон Беннетт и Скотт Леджер. В роли резервного рефери выступал Эндрю Мэдли.



«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

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