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«Монако» обыграл «Марсель». Головин появился на поле на 85-й минуте

«Монако» обыграл «Марсель». Головин появился на поле на 85-й минуте
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Сегодня, 7 марта, на стадионе «Велодром» в Марселе местная одноимённая команда в матче 27-го тура французской Лиги 1 встречалась с «Монако». Матч закончился минимальной победой гостевой команды со счётом 1:0.

«Марсель» с 47 очками остаётся на третьей строчке турнирной таблицы Лиги 1. «Монако» с 41 очком поднялся на 8-ю позицию таблицы чемпионата. Лидером соревнований является «ПСЖ». У команды Маурисио Почеттино 62 балла в активе.

Отметим, что на 85-й минуте на поле появился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Он заменил Виссама Бен-Йеддера.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Антони Готье, его ассистентами выступали Брис Парине Ле Теллье и Микаэль Бершебрю. Резервным арбитром был Гийом Парадис.

Франция - Лига 1. 27-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Мартинш – 58'
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