Голы Николсона и Промеса — в видеообзоре матча «Динамо» — «Спартак»

Вчера, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Спартак». Гости одержали победу — 2:0.
Счёт на 26-й минуте открыл нападающий Шамар Николсон, подкарауливший отскок мяча после спасения Антона Шунина. На 37-й минуте Квинси Промес дальним ударом увеличил преимущество гостевой команды. В добавленное к первому тайму время защитник «Динамо» Гильермо Варела был удалён с поля арбитром Сергеем Карасёвым за вторую жёлтую карточку.
Права на видео принадлежат РПЛ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.
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