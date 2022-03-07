«Милан» обыграл «Наполи» и вышел на первое место в Серии А

Сегодня, 7 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе «Наполи» в рамках 28-го тура итальянской Серии А встречался с «Миланом». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.



Единственный гол в матче на 49-й минуте матча забил французский нападающий «Милана» Оливье Жиру с передачи Давиде Калабрии.



«Милан» набрал в чемпионате Италии 60 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. У «Интера», который идёт вторым, на два очка меньше и одна игра в запасе. «Наполи» с 57 очками остался на третьей позиции.



Главным арбитром матча выступил Даниэле Орсато, его помощниками — Фабиано Прети и Алессандро Джаллатини. Резервным судьёй был Джакомо Камплоне.