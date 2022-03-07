В «МЮ» шокированы решением Роналду улететь в Португалию перед матчем с «Сити»

37-летний португальский звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду шокировал партнёров по команде и руководство своим решением перед выездной встречей 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4). Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что сразу, как только стало ясно, что Роналду не примет участие в манчестерском дерби, Криштиану отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья португалец вылетел на родину.

Источники сообщают, что поездка вызвала удивление в раздевалке «Юнайтед», учитывая значимость этого матча. Травмированные игроки не обязаны посещать матчи, но партнёры Роналду по команде считают, что его присутствие на стадионе, учитывая его ауру и вклад в эту кампанию, могло бы стать полезным.

«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 28 тур.

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«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».