Скоулз: Де Брёйне — лучший полузащитник английской Премьер-лиги и, возможно, лучший в мире

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о бельгийском хавбеке «Манчестер Сити» Кевине Де Брёйне.



«Кевин — лучший полузащитник английской Премьер-лиги и, возможно, лучший в мире. Я не могу вспомнить никого, кто был бы близок к нему по уровню. Он делает абсолютно всё. Это нормально, когда есть игроки, которые отлично пасуют, хорошо владеют мячом, но этот парень забивает голы, создаёт опасные моменты, защищает ворота и отдаёт блестящие передачи. У него есть всё, что должно быть у полузащитника высшего класса. Каждый раз, когда Де Брёйне получает мяч, он думает о голе. О думает о том, как создать момент или забить гол. Так и должно быть, это прекрасное отношение», — приводит слова Скоулза Metro.

Гол Де Брёйне в матче «Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед»:

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