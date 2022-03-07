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Голкипер «Нанта» Лафон: Мбаппе, Месси и Неймара просто невозможно остановить

Голкипер «Нанта» Лафон: Мбаппе, Месси и Неймара просто невозможно остановить
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Голкипер «Нанта» Альбан Лафон рассказал о противостоянии с игроками «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром.

«Их невозможно остановить. Если бы было универсальное решение, они не были бы чемпионами. Надо надеяться, что они будут не в лучшем виде в игре с нами. Я не могу рассказать, как их можно сдерживать. Сложно выделить самого сильного из них. Все трое — лучшие игроки в мире, я не могу составить из них топ. Я бы сказал, что труднее всего иметь дело с Мбаппе, потому что это против него я играл чаще всего. Но это только личное мнение», — цитирует игрока Marca.

«ПСЖ» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 62 очка. «Нант», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 42 очка.

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