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Рияд Марез: когда «Манчестер Сити» играет так, как в матче с «МЮ», нас сложно победить

Рияд Марез: когда «Манчестер Сити» играет так, как в матче с «МЮ», нас сложно победить
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Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал результат матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:1).

«Мы рады победе и поздравляем друг друга. Это была тяжёлая игра, мы хорошо поработали. Гвардиола оказывает огромное влияние на меня и команду, он помог мне стать лучше. именно поэтому он один из лучших тренеров.

Знаю, что не являюсь великим бомбардиром, но я стараюсь помогать команде настолько, насколько могу. В этом сезоне я более эффективен благодаря работе, проделанной на тренировках. Стараюсь участвовать во всех процессах на поле. Мы полностью контролировали игру во втором тайме. Когда мы так играем, нас сложно обыграть. Мы уверены в своей игре», — приводит слова Мареза BBC.

«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 28 тур:

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