Рияд Марез: когда «Манчестер Сити» играет так, как в матче с «МЮ», нас сложно победить

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал результат матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:1).
«Мы рады победе и поздравляем друг друга. Это была тяжёлая игра, мы хорошо поработали. Гвардиола оказывает огромное влияние на меня и команду, он помог мне стать лучше. именно поэтому он один из лучших тренеров.
Знаю, что не являюсь великим бомбардиром, но я стараюсь помогать команде настолько, насколько могу. В этом сезоне я более эффективен благодаря работе, проделанной на тренировках. Стараюсь участвовать во всех процессах на поле. Мы полностью контролировали игру во втором тайме. Когда мы так играем, нас сложно обыграть. Мы уверены в своей игре», — приводит слова Мареза BBC.
«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 28 тур:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 7 марта 2022
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
04:50
-
02:42
-
02:26
-
01:59
-
01:49
-
01:32
-
01:24
-
00:57
-
00:44
-
00:38
-
00:25
-
00:05
- 6 марта 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:44
-
23:25
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
22:54
-
22:50
-
22:49