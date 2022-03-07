Данил Круговой: проблем в общении с бразильцами нет

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал об общении с иностранцами в петербургском клубе.

«Язык футбола везде одинаков, вне зависимости от национальности, поэтому проблем в общении с бразильцами нет. Общаемся не только на тренировках и играх, можем вместе сходить в ресторан — уже есть такая традиция после матчей. С Дугласом Сантосом контактирую больше всего.

Любой команде, которая придерживается атакующего стиля игры, важно находить баланс между атакой и обороной. При этом мы понимаем, что моменты, которые привели к пропущенным мячам после зимней паузы, — это в большей степени наши ошибки в защите, нежели успешные действия в атаке команд, против которых мы играли… Мы с ним конкуренты на позиции, но сразу же нашли взаимопонимание. Дуги — качественный футболист и хороший человек», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.



