Брат Эдена Азара высказался о будущем игрока в «Реале»

Футболист Килиан Азар, брат полузащитника «Реала» Эдена Азара, поделился мнением о будущем брата.
«Карьера Эдена уже состоялась. Ему хорошо там, где он сейчас находится. Его семье тоже там нравится. Контракт Эдена рассчитан до 2024 года, и я думаю, что он останется в клубе до тех пор. Возможно, сейчас Эден играет чуть меньше, и команда работает без него, но все знают, насколько он хорош», — приводит слова Килиана Азара HLN.
Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».
Мадридский «Реал» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.
- 7 марта 2022
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
04:50
-
02:42
-
02:26
-
01:59
-
01:49
-
01:32
-
01:24
-
00:57
-
00:44
-
00:38
-
00:25
-
00:05
- 6 марта 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:44