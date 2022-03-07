Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брат Эдена Азара высказался о будущем игрока в «Реале»

Брат Эдена Азара высказался о будущем игрока в «Реале»
Комментарии

Футболист Килиан Азар, брат полузащитника «Реала» Эдена Азара, поделился мнением о будущем брата.

«Карьера Эдена уже состоялась. Ему хорошо там, где он сейчас находится. Его семье тоже там нравится. Контракт Эдена рассчитан до 2024 года, и я думаю, что он останется в клубе до тех пор. Возможно, сейчас Эден играет чуть меньше, и команда работает без него, но все знают, насколько он хорош», — приводит слова Килиана Азара HLN.

Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».

Мадридский «Реал» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.

Новость по теме
Эден Азар считает, что Карло Анчелотти несправедлив к нему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022