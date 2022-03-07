Брат Эдена Азара высказался о будущем игрока в «Реале»

Футболист Килиан Азар, брат полузащитника «Реала» Эдена Азара, поделился мнением о будущем брата.



«Карьера Эдена уже состоялась. Ему хорошо там, где он сейчас находится. Его семье тоже там нравится. Контракт Эдена рассчитан до 2024 года, и я думаю, что он останется в клубе до тех пор. Возможно, сейчас Эден играет чуть меньше, и команда работает без него, но все знают, насколько он хорош», — приводит слова Килиана Азара HLN.

Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».

Мадридский «Реал» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.