Эден Азар считает, что Карло Анчелотти несправедлив к нему
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Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар разочарован отношением к себе со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Marca. При этом он не выражает недовольство в раздевалке, старается поддерживать дружелюбную атмосферу.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что клуб не собирается продавать атакующего полузащитника Эдена Азара в текущее трансферное окно или ближайшим летом.
В 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне хавбек в 17 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт Эдена истекает в 2024 году.
Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала». Сообщалось, что бельгийца может приобрести «Ньюкасл».
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