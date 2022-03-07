Данил Круговой: игра с «Бетисом» забудется, а результат останется

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ничью в игре Лиги Европы с «Бетисом».
«Я бы не назвал наше поведение в конце игры с «Рубином» эмоциями. Мы играем в большинстве, есть свободные зоны для атаки после перехвата мяча — нужно использовать эти возможности. Да, в конце игры получили опасную контратаку, но подобные ситуации могут произойти не только в концовке матча. Игра завершается после финального свистка, поэтому не было никакой паники.
После того как «Рубин» сравнял счет, оставалось еще больше двадцати минут, чтобы решить исход матча в нашу пользу. Что мы в итоге и сделали. По поводу встречи в Севилье — это тот случай, когда игра забудется, а результат останется. Мы провели достойный матч с точки зрения плана на игру и его реализации, но удача была не на нашей стороне», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.
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