Иван Игнатьев: почувствовал, какая у «Крыльев» шикарная поддержка на матчах

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев, забивший гол в дебютном матче 20-го тура с «Арсеналом», оценил поддержку самарских болельщиков.

«Какой ещё может быть импульс, когда выходишь в концовке? Команда проигрывает, нужно отыгрываться. Вся команда этот импульс поймала. Хотели выиграть, пошли вперёд, чуть-чуть не дожали. Мне легко было влиться. Все ребята моего возраста, играют в тот футбол, в который я привык играть: стеночки, забегания, короткий и средний пас.

Меня очень хорошо приняли, я за это очень благодарен. Конечно, домашний стадион всегда помогает. Сегодня я почувствовал, какая у «Крыльев» шикарная поддержка на матчах. Будем стараться и биться за результат», — цитирует игрока пресс-служба самарского клуба.