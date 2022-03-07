В дортмундской «Боруссии» объяснили встречу Холанда и Хави в Мюнхене
Поделиться
Директор дортмундской «Боруссии» по развитию футбола Себастьян Кель рассказал о причине встречи нападающего немецкого клуба Эрлинга Холанда с главным тренером «Барселоны» Хави в Мюнхене.
«Мы должны были оптимизировать ход восстановления Эрлинга, так что нет ничего необычного в том, что мы хотели получить мнение человека со стороны. Вот почему они встречались в Мюнхене», — приводит слова Келя Ruhr Nachrichten.
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».
Комментарии
- 7 марта 2022
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
04:50
-
02:42
-
02:26
-
01:59
Партнерский контент