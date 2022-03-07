В дортмундской «Боруссии» объяснили встречу Холанда и Хави в Мюнхене

Директор дортмундской «Боруссии» по развитию футбола Себастьян Кель рассказал о причине встречи нападающего немецкого клуба Эрлинга Холанда с главным тренером «Барселоны» Хави в Мюнхене.



«Мы должны были оптимизировать ход восстановления Эрлинга, так что нет ничего необычного в том, что мы хотели получить мнение человека со стороны. Вот почему они встречались в Мюнхене», — приводит слова Келя Ruhr Nachrichten.

Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».