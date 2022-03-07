Доменико Берарди: я провожу отличный сезон

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди прокомментировал победу в игре с «Венецией» (4:1).
«Я все лучше начинаю понимать, на что я способен. Я должен благодарить команду за то, что у меня всё в порядке. Я провожу отличный сезон, нужно продолжать в том же духе. Впереди самый важный отрезок сезона. Успех на нём придаст нам уверенности в себе», — цитирует Берарди Mondo Napoli со ссылкой на DAZN.
В нынешнем сезоне в 25 матчах итальянской Серии А Берарди забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.
- 7 марта 2022
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
04:50
-
02:42
-
02:26
-
01:59