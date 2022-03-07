«Томь» разгромила «Ротор» в выездном матче ФНЛ — 5:1
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В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Томь». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
На 43-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Томи» Астемир Гордюшенко. На 51-й минуте форвард Артём Галаджан упрочил преимущество гостей. Через 8 минут нападающий «Томи» Константин Корж довёл счёт до разгромного. На 65-й минуте защитник «Ротора» Илья Мартынов сократил отставание хозяев. В концовке матча форвард «Томи» Павел Кудряшов оформил дубль и установил итоговый счёт.
«Томь» набрала 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Ротор» (24) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (53).
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