Стивен Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле»
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что клуб хочет подписать полузащитника Филиппе Коутиньо на постоянной основе. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, английский специалист хочет, чтобы бразилец остался в стане бирмингемского клуба. Полузащитник в текущем сезоне сыграл в английской Премьер-лиги семь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.
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