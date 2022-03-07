Клопп: счёт 2:0 в футболе отыгрывали чаще всего

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».



«Интер» — действительно хорошая команда, они приезжают в Англию не как туристы. Они будут атаковать всю игру. Давайте посмотрим, как закончится матч. 2:0 — это то преимущество, которое чаще всего отыгрывается в футболе. Если вы едете на игру и ожидаете отдыха — значит, вы уже на неправильном пути.

Результат первого матча оказался намного лучше, чем я ожидал. Это была действительно сложная игра. Узнав итоги жеребьёвки, все мы полагали, что нам достался самый сложный соперник. Для нас это привычно. Даже не могу вспомнить, когда нам повезло на жеребьёвке», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.