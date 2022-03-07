Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси
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Нападающий «Манчестер Юнайтед», португалец Криштиану Роналду может стать одноклубником форварда сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси.
Роналду может перебраться во французскую команду, если английский клуб не сможет отобраться в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Report со ссылкой на Football Transfers.
Ранее стало известно, что форвард уехал в Португалию, чтобы обдумать своё будущее после того, как пропустил из-за травмы дерби с «Манчестер Сити» (1:4).
Напомним, звёздный форвард сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья отправился на родину.
После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 47 очками занимает пятое место в таблице.
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