Круговой поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от дебютного гола в составе сине-бело-голубых. Футболист отличился в матче чемпионата России с «Уфой» (2:0).
«Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит». Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьёзным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку. Тем не менее я очень рад, потому что наконец-то смог забить свой первый гол за «Зенит».
У меня нет никакого празднования. Я вообще сначала не хотел никак не праздновать — всё-таки это моя бывшая команда, просто порадовался внутри, меня пошлёпали по голове бразильцы и Дзюба», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».
Напомним, сегодня, 7 марта, состоялся матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
- 7 марта 2022
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