РФС подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы

Российский футбольный союз подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.
Из-за санкций от ФИФА и УЕФА женская сборная России также пропустит крупный международный турнир — Евро-2022. На клубном уровне этот запрет в нынешнем сезоне коснулся московского «Спартака», который оставался последним представителем России в еврокубках и должен был сыграть на стадии 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг».
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