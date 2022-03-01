«Двойные стандарты». Известный экс-футболист раскритиковал отстранение команд из России

Бывший капитан сборной Египта, известный в прошлом футболист Мохаммед Абутрика высказался о решении ФИФА и УЕФА отстранить сборную России и российские клубы от международных турниров.
«Решение об отстранении российских клубов и сборных от участия во всех международных соревнованиях должно сопровождаться запретом для тех, кто связан с Израилем, который годами убивает детей и женщин в Палестине. У вас прослеживаются двойные стандарты», — приводит слова Абутрики Quds News Network.
Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных международных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.
Отстранение коснулось московского «Спартака», который был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, мужской сборной России, которая не проведёт стыковые матчи за право выхода на ЧМ, и женской сборной России, которая отобралась на Евро-2022, но не поедет на него.
- 1 марта 2022
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