Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» уходит в отрыв, «Спартак» по-прежнему девятый

Завершились все матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Санкт-петербургский «Зенит» сохраняет лидерство и уходит в отрыв от ближайшего преследователя. В активе сине-бело-голубых 44 очка. На втором месте располагается московское «Динамо», набравшее 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (37).
На четвёртой строчке в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (36). На пятое место поднялся «Краснодар» (32), на шестое – «Локомотив» (31). Седьмую строчку занимает грозненский «Ахмат» (30).
На восьмом месте — самарские «Крылья Советов» (28). На девятой строчке по-прежнему располагается московский «Спартак» (26), который в этом туре обыграл «Динамо» (2:0).
10-е и 11-е занимают «Рубин» и «Нижний Новгород» соответственно. В активе казанцев 25 очков, а у нижегородцев – 22 очка. На 12-м месте — тульский «Арсенал» (20).
В зоне стыковых матчей находятся тульский «Урал» (19) и «Ростов» (18). В зоне вылета – «Уфа» (16) и «Химки» (14).
Стоит отметить, что у «Ростова», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Краснодара» есть матч в запасе – команды не сыграли по одной игре из-за ограничений авиасообщения.
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