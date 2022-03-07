Глава судейского корпуса РФС: я продолжу работать удалённо из Португалии

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра подтвердил, что вернулся к себе на родину – в Португалию.
«Я действительно вернулся домой, это правда. Но я продолжу работать удалённо из Португалии», — приводит слова Перейры «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что последнее совещание судей Российской Премьер-Лиги проводил не Перейра, а руководитель проекта VAR Кирилл Верхолетов. На ряд актуальных вопросов, касавшихся моментов 19-го тура, однозначных ответов и чётких инструкций получено не было.
Отметим, что его заместитель, финн Йоуни Хютия, продолжает работу в Москве. Хютия начал карьеру арбитра в 1992 году. С 1997 по 2009 год финский специалист был арбитром категории ФИФА, а с 2013 года работал инспектором ФИФА. Последние четыре года Хютия занимал пост руководителя судейского комитета федерации футбола Финляндии.
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