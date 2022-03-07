Лисакович забил 5 голов в 3 играх за «Рубин». За полтора года в «Локо» он забил столько же

Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович отметился голом в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Этот забитый мяч стал для Лисаковича пятым за три матча в составе «Рубина».

Примечательно, что Лисакович пополнил состав казанцев в зимнее трансферное окно. До этого Виталий полтора года выступал за «Локомотив». В составе железнодорожников на его счету также 5 голов, однако он провёл за московскую команду 53 матча.

Напомним, помимо гола в ворота «Ахмата», Лисакович также оформлял дубли в матчах с «Зенитом» (2:3) в Российской Премьер-Лиге и «Ротором» (2:1) в Кубке России.

Контракт Лисаковича с казанским «Рубином» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,5 млн.