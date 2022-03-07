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Дрейер рассказал об эмоциях от победного гола «Ахмату» на последних секундах

Дрейер рассказал об эмоциях от победного гола «Ахмату» на последних секундах
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Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура РПЛ с «Ахматом». Именно Дрейер стал автором победного мяча казанцев на 90+1-й минуте игры.

«Мы хорошо поработали на сборах и обрели уверенность в своих силах. Мы были близки к тому, чтобы добиться хорошего результата в матче с «Зенитом», выиграли в Кубке и сегодня с первой до последней минуты верили в себя. Верили, даже когда проигрывали.

Какие эмоции от победного гола на последних секундах? Я кричал Лисаковичу, чтобы он отдал мне пас, он отдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня всё получилось, поэтому эмоции просто потрясающие.

Лисакович стал много забивать? Я не рассматриваю это как соперничество. Я рад, что появился человек, который забивает столько мячей. Неважно, это Лисакович, Кварацхелия или Бакаев. Рад, что Лис так здорово влился в команду. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем забивать ещё больше», — приводит слова Дрейера официальный сайт «Рубина».

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