Слуцкий прокомментировал волевую победу «Рубина» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).
«В третьей игре подряд первыми пропускаем, причём очень быстро и как-то очень легко. Это был такой холодный душ, но очень рад, что смогли проявить характер, отыграться. В последние минут 15 «Ахмат» пытался выиграть и оказывать большое давление на наши ворота, но в таком случае есть шанс поймать на контратаке, что мы и сделали.
Мы понимали, что «Ахмат» будет очень вертикально играть, большое количество длинных передач, нужно контролировать зону подбора.
Почему не меняю капитанов? Потому что Самошников пока выходит с повязкой. Провинился ли Уремович, раз я не даю ему капитанскую повязку? Никто ни в чём не провинился. Его первые две игры не было в стартовом составе. Как он мог выходить с капитанской повязкой, если он не играл в составе? Можно было, конечно, на лавке посидеть с повязкой», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
- 8 марта 2022
-
00:52
-
00:32
-
00:21
-
00:15
-
00:05
- 7 марта 2022
-
23:53
-
23:45
-
23:33
-
23:22
-
23:21
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
21:47
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:14
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:35
-
20:07
-
20:06
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:18
-
18:40