Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил за возвращение правила пяти замен в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь заявил о необходимости вернуть правило пять замен в матчи английской Премьер-лиги.



«Мы играем в воскресенье, среду, субботу и вторник. Это просто ужасное расписание. Если мы сможем внести изменения в правила, мы это сделаем. Если нет, то нет. Очень важно, чтобы мы снова могли делать по пять замен. В одном из соревнований у нас нет такой возможности, а это имеет большое значение. Я не понимаю, почему нужно так много времени, чтобы понять это. Премьер-лига должна спасти своих лучших игроков. Это не преимущество одной из команд. Речь в данном случае идёт о качестве футбола», — приводит слова Клоппа ESPN US.



Напомним, на прошлой неделе «Ливерпуль» Клоппа сыграл с «Челси» в финале Кубка Английской футбольной лиги (судьба победы в матче решилась в серии пенальти), с «Норвичем» в Кубке Англии и «Вест Хэмом» в очередном туре английской Премьер-лиги. Во вторник, 8 марта, «Ливерпуль» выступит в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером».



Английская Премьер-лига в прошлом сезоне вернула правило трёх замен после некоторого послабления, вызванного локдауном из-за пандемии коронавируса.