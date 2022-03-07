Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил за возвращение правила пяти замен в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь заявил о необходимости вернуть правило пять замен в матчи английской Премьер-лиги.
«Мы играем в воскресенье, среду, субботу и вторник. Это просто ужасное расписание. Если мы сможем внести изменения в правила, мы это сделаем. Если нет, то нет. Очень важно, чтобы мы снова могли делать по пять замен. В одном из соревнований у нас нет такой возможности, а это имеет большое значение. Я не понимаю, почему нужно так много времени, чтобы понять это. Премьер-лига должна спасти своих лучших игроков. Это не преимущество одной из команд. Речь в данном случае идёт о качестве футбола», — приводит слова Клоппа ESPN US.
Напомним, на прошлой неделе «Ливерпуль» Клоппа сыграл с «Челси» в финале Кубка Английской футбольной лиги (судьба победы в матче решилась в серии пенальти), с «Норвичем» в Кубке Англии и «Вест Хэмом» в очередном туре английской Премьер-лиги. Во вторник, 8 марта, «Ливерпуль» выступит в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Английская Премьер-лига в прошлом сезоне вернула правило трёх замен после некоторого послабления, вызванного локдауном из-за пандемии коронавируса.
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