В Футбольной ассоциации Чехии выступили с заявлением по поводу скандала вокруг Кухты

Председатель дисциплинарной комиссии Футбольной ассоциации Чехии Ричар Бачек прокомментировал скандал вокруг нападающего «Локомотива» Яна Кухты.

«FACR проинформировал Российский футбольный союз (РФС) о дисциплинарном взыскании Яна Кухты в соответствии с Трансферным регламентом ФИФА (RSTP). Не дело FACR оценивать следующие шаги РФС или «Локомотива» в этом вопросе», — приводит слова Бачека iSport.cz.

Напомним, В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Позже стало известно, что «Химки» подали протест в КДК РФС.