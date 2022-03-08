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Игуаин: Мбаппе и Холанд станут преемниками соперничества Месси и Роналду

Игуаин: Мбаппе и Холанд станут преемниками соперничества Месси и Роналду
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Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин считает, что противостояние Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе может стать аналогом соперничества Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я осознаю, что Месси и Роналду в определённый момент закончат игровую карьеру, потому что такова жизнь. Думаю, Мбаппе и Холанд станут преемниками соперничества Криштиану и Лео.

Возможный переход Мбаппе в «Реал»? У Килиана явно есть все качества и характеристики, чтобы вывести «Реал» на вершину», — приводит слова Игуаина Sport Illustrated.

Напомним, Эрлинг Холанд выступает за дортмундскую «Боруссию», а Килиан Мбаппе за «Пари Сен-Жермен». Оба футболиста входят в сферу интересов мадридского «Реала», который попытается подписать их следующим летом.

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