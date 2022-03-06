Игуаин: футбол – очень грязная сфера. Игроки — как бутылки. Нас опустошают и выбрасывают

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин, ранее выступавший за мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и ряд других клубов, раскритиковал сферу футбола и признался, что не хочет иметь с этим видом спорта ничего общего по окончании карьеры игрока.

«В футболе не всё то золото, что блестит. Люди понятия не имеют, что такое быть футболистом. Они думают, что мы только играем в футбол и всё. Но у нас также есть семьи, есть проблемы, как и у всех.

По окончании карьеры игрока я буду далёк от футбола, очень далёк. Я буду наслаждаться футболом пока играю, но потом я не хочу, чтобы он был даже близко с моей жизнью. Футбол – это очень грязная сфера. Это не тот мир, в котором я хочу быть.

Игрок, завершивший карьеру, представляет собой одноразовую пустую бутылку. Вас сначала выпили, опустошили, потом наступили на вас, а потом и вовсе выкинули. Вас больше не существует, даже никто не звонит.

Когда начинаешь играть, то кажется: «Вау, всё красиво». Когда начинаешь досконально узнавать эту сферу, находишь и зло, и зависть, и ревность… Уже имея всё, что у меня есть, я могу сказать: самое главное – моя семья. Зачем снова помещать себя в этот пузырь? Нет уж.

Я намного превзошел ожидания, которые у меня были, и я благодарен за всё, что дал мне футбол. Даже если за это приходится платить высокую цену: ненависть, зло, постоянное обсуждение личной жизни», — приводит слова Игуаина Marca.