Лапорта: надеюсь, Гави и Араухо продлят контракты с «Барсой», как это сделали Педри и Фати

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с продлением контрактов защитника Рональда Араухо и хавбека Гави.



«Я надеюсь, Гави и Рональд Араухо продлят контракты с нами, как это сделали Педри и Ансу Фати несколько месяцев назад.



Хочу сказать спасибо тем игрокам, которые продлили свои договоры, потому что они верят в проект «Барсы», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Напомним, контракты обоих футболистов истекают летом 2023 года, интерес к подписанию соглашения с ними проявляет ряд европейских клубов. Араухо и Гави хотят остаться в команде, но лишь с контрактом, который будет справедливо отражать их новую роль в команде.



23-летний Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании уругвайский защитник принял участие в 23 матчах, забив два гола.



17-летний Гави — воспитанник «Бетиса». В рамках испанской Примеры сезона-2021/2022 полузащитник сыграл в 22 матчах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

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