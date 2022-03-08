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Рангник считает игроков «МЮ» психологически слабыми. Исключение — Шоу и Мактоминей

Рангник считает игроков «МЮ» психологически слабыми. Исключение — Шоу и Мактоминей
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен психологическим состоянием игроков «красных дьяволов», сообщает ESPN.

По информации источника, немецкого специалиста беспокоит то, что большинство футболистов плохо справляется с трудностями. Рангник и его штаб тревожит то, что «Ман Юнайтед» теряет очки в матчах, в которых доминирует. Отмечается, что это связано с потерей концентрации из-за ошибок и недовольства партнёрами и тактикой.

По мнению Рангника, только защитник Люк Шоу и хавбек Скотт Мактоминей психологически сильны и обладают лидерскими качествами.

После 28 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» имеют в своём активе 47 очков.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

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