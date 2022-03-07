Ральф Рангник рассказал о двух случаях заражения коронавирусом в команде
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о вспышке коронавируса среди защитников в английской команде.
«Недавно Варан и Шоу сдали положительные тесты на коронавирус. Кавани пока не готов играть. У Криштиану в пятницу возникли трудности с бедром, поэтому он не тренировался», — цитирует Рангника Stretty News.
«Манчестер Сити» набрал 69 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».
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