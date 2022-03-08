Игроки «Арсенала» получат бонусы до £ 500 тыс., если попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Игроки лондонского «Арсенала» получат крупные бонусы, если попадут в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги по итогам сезона, сообщает Daily Mail.



По информации источника, бонусы между футболистами будут распределены пропорционально. Максимальный бонус будет составлять около £ 500 тыс. (€ 605 тыс.)



Помимо прочего, в случае попадания в топ-4 в таблице АПЛ, что гарантирует участие в Лиге чемпионов, зарплата некоторых игроков «Арсенала» вырастет со следующего сезона.



После 25 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» имеют в своём активе 48 очков.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.