«Пари Сен-Жермен» и «Арсенал» заинтересованы в подписании хавбека «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может сменить команду. В услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал», сообщает Calciomercato.com.



Бразильский хавбек выступает за «ткачей» с 2020 года, куда перешёл из «Милана» за € 20 млн. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем сезоне Лукас Пакета сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.



С 2018 года полузащитник вызывается в сборную Бразилии, за которую успел провести 29 матчей и забить шесть мячей.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал»:

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