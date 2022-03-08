Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Зальцбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти в «Барселону»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти в «Барселону»
Комментарии

«Барселона» продолжает поиск потенциальных усилений на летнее трансферное окно. Одна из целей каталонского клуба – укрепить левый фланг обороны. Селекционеры сине-гранатовых заинтересовались кандидатурой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, ранее «Барселона» рассматривала двух левых защитников – Хосе Луиса Гайя из «Валенсии» и Алехандро Гримальдо из «Бенфики». Однако когда ФИФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги присоатновить контракты со своими клубами в одностороннем порядке, «Барселона» решила изучить российский рынок и взяла «на карандаш» кандидатуру Сантоса.

Напомним, до перехода в «Зенит» Дуглас Сантос успел поиграть за испанскую «Гранаду», немецкий «Гамбург», итальянский «Удинезе» и ряд других клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в € 16 млн.

Новость по теме
ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022