Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти в «Барселону»

«Барселона» продолжает поиск потенциальных усилений на летнее трансферное окно. Одна из целей каталонского клуба – укрепить левый фланг обороны. Селекционеры сине-гранатовых заинтересовались кандидатурой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, ранее «Барселона» рассматривала двух левых защитников – Хосе Луиса Гайя из «Валенсии» и Алехандро Гримальдо из «Бенфики». Однако когда ФИФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги присоатновить контракты со своими клубами в одностороннем порядке, «Барселона» решила изучить российский рынок и взяла «на карандаш» кандидатуру Сантоса.

Напомним, до перехода в «Зенит» Дуглас Сантос успел поиграть за испанскую «Гранаду», немецкий «Гамбург», итальянский «Удинезе» и ряд других клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в € 16 млн.