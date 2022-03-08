КДК РФС получил протест «Химок» из-за участия в матче игрока «Локомотива» Кухты

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подтвердил, что протест «Химок» на результат матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:3) был получен.
«Да, протест от «Химок» был действительно подан. Он будет рассматриваться в обычном режиме», — цитирует Григорьянца «Спорт-экспресс».
Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.
Позднее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб подаст протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.
- 8 марта 2022
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