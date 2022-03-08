АПЛ запретила трансляции своих матчей в России

Английская Премьер-лига запретила трансляции своих матчей в России и пожертвовала деньги на поддержку народу Украины.

«Английская Премьер-лига и её клубы сегодня единогласно приняли решение приостановить сотрудничество с российским вещательным партнёром Rambler — Okko Sport. Решение вступает в силу немедленно. Также лига решила пожертвовать £ 1 млн на поддержку народа Украины.

Эта акция стала продолжением поддержки, оказанной Украине со стороны клубов АПЛ в матчах прошлого уик-энда. Все капитаны клубов надели специальные повязки, а болельщики вместе с футболистами, тренерами и другими официальными лицами проводили минуты молчания. Это лишь дополнение к многочисленным способам, которыми клубы продолжают демонстрировать свою поддержку Украине.

Лига решительно осуждает вторжение России на Украину. Мы призываем к миру и мысленно поддерживаем всех, кто пострадал», — сказано в заявлении АПЛ.