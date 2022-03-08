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Манчини — о ситуации на Украине: обычно спорт объединяет, а не разъединяет

Манчини — о ситуации на Украине: обычно спорт объединяет, а не разъединяет
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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказался о ситуации на Украине.

«Ситуация драматичная. Обычно спорт объединяет, а не разъединяет. Понятно, что спорт может помочь, но мы переживаем непростые времена, особенно для украинского народа. Мы пытаемся что-то сделать для них, зная, что есть много пострадавших людей. Я не думаю, что в России есть люди, которые хотят военного конфликта.

Это тёмное время для всех нас. Трудно осознать, что в 2022 году могут идти боевые действия, уносящие жизни людей», — приводит слова Манчини Sportface.

Напомним, 24 февраля на Украине объявили введение военного положения. Это было сделано на фоне начала специальной военной операции России на территории Украины.

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