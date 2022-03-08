Арбитр Федотов прокомментировал работу судей в матче «Локомотив» — «Химки»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2).
«Здесь работал Любимов. Мягко говоря, не очень хорошая игра: большое количество пропусков фолов со стороны арбитра, непоказ жёлтой карточки Баринову за неспортивное поведение. Ключевой эпизод на 40-й минуте — неправильный показ второй жёлтой карточки Виане. В этом эпизоде игрок «Химок» не делал ничего серьёзного.
На 92-й минуте Любимов принял верное решение о назначении 11-метрового удара. Волков совершил фол по неосторожности в штрафной площади, но арбитр не показал жёлтую карточку. За все эти действия оценка Любимова — 7,6», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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