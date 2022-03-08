Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от игры с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Матч будет тяжёлый, но мы мотивированы до предела. Очень важно, просто жизненно необходимо забить уже в первом тайме. «Интер» очень давно не играл в плей-офф. Мы заняли только второе место в группе и прекрасно понимали, что в 1/8 финала получим в соперники одного из грандов европейского футбола. В первом матче сделали всё, что было в наших силах. Так же будет и во вторник вечером», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер». Первая встреча команд завершилась победой английского коллектива со счётом 2:0.
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